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Артем Долгопят посвятил медаль чемпионата Европы израильтянам, похищенным террористами ХАМАС

время публикации: 27 апреля 2024 г., 14:05 | последнее обновление: 27 апреля 2024 г., 14:13
Артем Долгопят посвятил медаль чемпионата Европы израильтянам, похищенным террористами ХАМАС
AP Photo/Pavel Golovkin

В Италии проходит чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Израильтянин Артем Долгопят завоевал серебряную медаль в вольных упражнениях.

Это седьмая медаль чемпионата Европы, завоеванная Артемом Долгопятом (он повторил рекорд Алекса Шатилова на первенствах континента).

После завоевания медали Артем сказал, что он рад стать призером чемпионата Европы, но чувствует, что сделал не все, что мог. До олимпиады предстоит проделать много работы.

Спортсмен посвятил медали израильтянам, похищенным террористами ХАМАС.

Артем Долгопят поблагодарил зрителей, всех, кто помогал ему - спонсоров, сотрудников федерации, тренеров, общество "Маккаби".

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