Даже в случае неудач в отборах, палестинцы получат право выступить на олимпиаде
время публикации: 27 апреля 2024 г., 12:57 | последнее обновление: 27 апреля 2024 г., 12:57
После встречи с делегацией Национального олимпийского комитета Палестины во главе с Джибрилем Раджубом глава МОК сделал заявление, в котором говорится, что палестинцы могут получить право участия в олимпиаде не по спортивному признаку.
"Исраэль а-Йом" сообщает, что глава МОК сказал, что палестинцы получат 6-8 мест на Парижской олимпиаде. Решение принято в связи с войной между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.
Французские СМИ пишут, что МОК принял решение допустить палестинских спортсменов до участия в олимпиаде даже если они не смогут выполнить олимпийские критерии.
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