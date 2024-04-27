Даже в случае неудач в отборах, палестинцы получат право выступить на олимпиаде

После встречи с делегацией Национального олимпийского комитета Палестины во главе с Джибрилем Раджубом глава МОК сделал заявление, в котором говорится, что палестинцы могут получить право участия в олимпиаде не по спортивному признаку.

"Исраэль а-Йом" сообщает, что глава МОК сказал, что палестинцы получат 6-8 мест на Парижской олимпиаде. Решение принято в связи с войной между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

Французские СМИ пишут, что МОК принял решение допустить палестинских спортсменов до участия в олимпиаде даже если они не смогут выполнить олимпийские критерии.