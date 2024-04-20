Глава МОК встретился с Джибрилем Раджубом

В Олимпийском доме в Лозанне глава Международного олимпийского комитета Томас Бах принял делегацию Национального олимпийского комитета Палестины во главе с Джибрилем Раджубом, сообщает официальный твиттер МОК.

Томас Бах выразил соболезнование семьям погибших всех участников конфликта.

Он сказал, что надеется выход из сложившейся ситуации будет найден как можно скорее.

Томас Бах сказал, что спорт может дать надежду на мир.