Паралимпийский чемпионат Европы по плаванию. Израильтяне завоевали 13 медалей
время публикации: 27 апреля 2024 г., 18:16 | последнее обновление: 27 апреля 2024 г., 18:16
В Фуншале, Мадейра, Португалия, завершился паралимпийский чемпионат Европы по плаванию. Израильтяне установили национальный рекорд, завоевав 13 медалей, в том числе 4 золотых.
Чемпионами стали:
Ами Дадаон (три золотые медали)
Ияд Шалаби.
Серебряные медали завоевали:
Марк Маляр (три серебряные медали)
Ияд Шалаби
Ами Дадаон
Вероника Гуренко.
Бронзовые медали завоевали:
Марк Маляр (две бронзовые медали)
Ияд Шалаби.
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