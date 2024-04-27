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Паралимпийский чемпионат Европы по плаванию. Израильтяне завоевали 13 медалей

время публикации: 27 апреля 2024 г., 18:16 | последнее обновление: 27 апреля 2024 г., 18:16
Паралимпийский чемпионат Европы по плаванию. Израильтяне завоевали 13 медалей
AP Photo/Lee Jin-man

В Фуншале, Мадейра, Португалия, завершился паралимпийский чемпионат Европы по плаванию. Израильтяне установили национальный рекорд, завоевав 13 медалей, в том числе 4 золотых.

Чемпионами стали:

Ами Дадаон (три золотые медали)

Ияд Шалаби.

Серебряные медали завоевали:

Марк Маляр (три серебряные медали)

Ияд Шалаби

Ами Дадаон

Вероника Гуренко.

Бронзовые медали завоевали:

Марк Маляр (две бронзовые медали)

Ияд Шалаби.

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