Рекорды "Мемфиса". Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Мемфис" разгромил "Торонто" 155:126.
Индиана Пэйсерз - Оклахома-Сити Тендер 114:120
"Тендер" одержал 24-ю победу в 29 матчах и уверенно лидирует в Западной конференции.
Лидер гостей Шей Гилджес-Александр набрал 45 очков, сделал 7 подборов и 8 передач.
Орландо Мэджик - Майами Хит 88:89
Победный бросок Тайлер Хирро сделал за 2 секунды до финальной сирены. Последнюю четверть "Хит" выиграл 28:17.
Вашингтон Уизардс - Шарлотт Хорнетс 113:110
6 игроков "Вашингтона" набрали более 10 очков.
Мемфис Гризлиз - Торонто Рэпторз 155:126
155 очков - рекорд "Мемфиса" по количеству очков в одном матче. 7 игроков "Гризлиз" набрали больше 15 очков.
27 точных трехочковых в одном матче - рекорд "Мемфиса".
Милуоки Бакс - Бруклин Нетс 105:111
Нью-Орлеан Пеликанз - Хьюстон Рокетс 111:128
"Хьюстон" выиграл четвертую игру подряд.
Сакраменто Кингз - Детройт Пистонз 113:114
Лидер "Детройта" Кэйд Каннингем сделал "дабл-дабл" (33 + 10 подборов). Его среднестатистические показатели в декабре 25.7 + 6.3 подбора + 11.2 передачи.