Рекорды "Мемфиса". Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Мемфис" разгромил "Торонто" 155:126.

Индиана Пэйсерз - Оклахома-Сити Тендер 114:120

"Тендер" одержал 24-ю победу в 29 матчах и уверенно лидирует в Западной конференции.

Лидер гостей Шей Гилджес-Александр набрал 45 очков, сделал 7 подборов и 8 передач.

Орландо Мэджик - Майами Хит 88:89

Победный бросок Тайлер Хирро сделал за 2 секунды до финальной сирены. Последнюю четверть "Хит" выиграл 28:17.

Вашингтон Уизардс - Шарлотт Хорнетс 113:110

6 игроков "Вашингтона" набрали более 10 очков.

Мемфис Гризлиз - Торонто Рэпторз 155:126

155 очков - рекорд "Мемфиса" по количеству очков в одном матче. 7 игроков "Гризлиз" набрали больше 15 очков.

27 точных трехочковых в одном матче - рекорд "Мемфиса".

Милуоки Бакс - Бруклин Нетс 105:111

Нью-Орлеан Пеликанз - Хьюстон Рокетс 111:128

"Хьюстон" выиграл четвертую игру подряд.

Сакраменто Кингз - Детройт Пистонз 113:114

Лидер "Детройта" Кэйд Каннингем сделал "дабл-дабл" (33 + 10 подборов). Его среднестатистические показатели в декабре 25.7 + 6.3 подбора + 11.2 передачи.