"Реал" победил в Берлине. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 27 декабря 2024 г., 07:40 | последнее обновление: 27 декабря 2024 г., 07:40
Состоялись матчи восемнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Олимпиакос" в гостях одолел "Милан" 84:83.
Альба (Берлин, Германия) - Реал (Мадрид, Испания) 69:80
Первую четверть гости выиграли 28:15.
Монако (Франция) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 94:75
Первую половину матча хозяева выиграли 49:34.
Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - Жальгирис (Каунас, Литва) 95:78
Милан (Италия) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 83:84
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