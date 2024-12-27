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"Реал" победил в Берлине. Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 27 декабря 2024 г., 07:40 | последнее обновление: 27 декабря 2024 г., 07:40
"Реал" победил в Берлине. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Michael Conroy

Состоялись матчи восемнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Олимпиакос" в гостях одолел "Милан" 84:83.

Альба (Берлин, Германия) - Реал (Мадрид, Испания) 69:80

Первую четверть гости выиграли 28:15.

Монако (Франция) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 94:75

Первую половину матча хозяева выиграли 49:34.

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - Жальгирис (Каунас, Литва) 95:78

Милан (Италия) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 83:84

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