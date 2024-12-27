НБА. Достижение Трэ Янга. Невероятный финал "Атланты"
время публикации: 27 декабря 2024 г., 09:13 | последнее обновление: 27 декабря 2024 г., 09:13
В матче регулярного чемпионата НБА "Атланта Хоукс" победила "Чикаго Булз" 141:133.
За 6 минут 20 секунд до финальной сирены "Чикаго" вел в счете 124:107. Последнюю четверть "ястребы" выиграли 50:25, допустив только одну потерю.
Лидер "Атланты" Трэ Янг набрал в этом матче 27 очков и сделал 13 передач и стал вторым самым молодым игроком в НБА, набравшим 11 тысяч очков и сделавшим 4 тысячи передач. Моложе был только Леброн Джеймс.
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