Кубок Франции. ПСЖ забил 7 голов. Провал "Бреста". Достижение "Дюнкерка"

В полуфинал Кубка Франции вышли ПСЖ и "Дюнкерк" (один из лидеров Лиги 2).

Стад Бриошен - ПСЖ 0:7

"Стад Бриошен" - середняк Насьональ 2 (четвертого дивизиона).

Три гола забил Гонсалу Рамуш. По разу отличились Жоау Невеш, 18-летний Сенни Маюлу, 19-летний Дезире Дуэ и Усман Дембеле.

Брест - Дюнкерк 2:3

На 65-й минуте "Брест", недавно вылетевший из Лиги чемпионов, вел в счете 2:0.

Бывший защитник "Нанта" Венсан Сассо сократил отставание. В конце матча два гола за пять минут забил Опа Санганте.

"Дюнкерк" стал первым представителем низших дивизионов с 1990 года, который в матчах Кубка Франции в гостях обыграл три команды Лиги 1.