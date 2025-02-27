Умер известный футболист, участник чемпионата мира
время публикации: 27 февраля 2025 г., 08:38 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 08:38
26 февраля на 79-м году жизни умер известный австрийский футболист Ганс Пиркнер, сообщают австрийские СМИ.
В статьях нападающий назван легендой "Аустрии" (Вена).
Ганс Пиркнер выступал за клубы "Адмира Энерджи" (Энценсдорф), "Аусрия" (Клагенфурт), "Шальке 04", "Альпин" (Леобен), "Аустрия" (Вена) (двукратный чемпион Австрии, лучший бомбардир чемпионата Австрии 1975-76 годов), "Фирст" (Вена).
Ганс Пиркнер - участник чемпионата мира 1978 года. Он был самым старшим игроком сборной Австрии на том турнире.
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