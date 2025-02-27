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Кубок Италии. Сенсационный вылет "Ювентуса"

Футбол
время публикации: 27 февраля 2025 г., 09:10 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 09:10
Кубок Италии. Сенсационный вылет "Ювентуса"
AP Photo/Luca Bruno

"Ювентус" неожиданно не смог выйти в полуфинал Кубка Италии. Туринцы в серии послематчевых пенальти проиграли "Эмполи" 2:4.

Основное время матча завершилось вничью 1:1.

Пенальти фаворит исполнял плохо. Влахович пробил мимо ворот. После удара Йылдыза мяч парировал бывший вратарь "Милана" Девис Васкес.

В Серии А "Эмполи" находится в зоне вылета.

В полуфиналах сыграют:

"Эмполи" - "Болонья"

"Интер" (Милан) - "Милан".

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