Кубок Италии. Сенсационный вылет "Ювентуса"

"Ювентус" неожиданно не смог выйти в полуфинал Кубка Италии. Туринцы в серии послематчевых пенальти проиграли "Эмполи" 2:4.

Основное время матча завершилось вничью 1:1.

Пенальти фаворит исполнял плохо. Влахович пробил мимо ворот. После удара Йылдыза мяч парировал бывший вратарь "Милана" Девис Васкес.

В Серии А "Эмполи" находится в зоне вылета.

В полуфиналах сыграют:

"Эмполи" - "Болонья"

"Интер" (Милан) - "Милан".