Кубок Италии. Сенсационный вылет "Ювентуса"
время публикации: 27 февраля 2025 г., 09:10 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 09:10
"Ювентус" неожиданно не смог выйти в полуфинал Кубка Италии. Туринцы в серии послематчевых пенальти проиграли "Эмполи" 2:4.
Основное время матча завершилось вничью 1:1.
Пенальти фаворит исполнял плохо. Влахович пробил мимо ворот. После удара Йылдыза мяч парировал бывший вратарь "Милана" Девис Васкес.
В Серии А "Эмполи" находится в зоне вылета.
В полуфиналах сыграют:
"Эмполи" - "Болонья"
"Интер" (Милан) - "Милан".
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