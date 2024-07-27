Первый комплект медалей Парижской олимпиады был разыгран в пулевой стрельбе. В соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматической винтовки (расстояние 10 метров).

Первыми чемпионами Парижской олимпиады стали китайские стрелки Хуан Юйтин и Шен Лихао.

В финале они победили сборную Южной Кореи 16:12.

Бронзовую медаль завоевала сборная Казахстана.