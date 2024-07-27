Первыми чемпионами Парижской олимпиады стали китайские стрелки
время публикации: 27 июля 2024 г., 12:36 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 12:36
Первый комплект медалей Парижской олимпиады был разыгран в пулевой стрельбе. В соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматической винтовки (расстояние 10 метров).
Первыми чемпионами Парижской олимпиады стали китайские стрелки Хуан Юйтин и Шен Лихао.
В финале они победили сборную Южной Кореи 16:12.
Бронзовую медаль завоевала сборная Казахстана.
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