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Спорт

Первыми чемпионами Парижской олимпиады стали китайские стрелки

время публикации: 27 июля 2024 г., 12:36 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 12:36
Первыми чемпионами Парижской олимпиады стали китайские стрелки
AP Photo/Manish Swarup

Первый комплект медалей Парижской олимпиады был разыгран в пулевой стрельбе. В соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматической винтовки (расстояние 10 метров).

Первыми чемпионами Парижской олимпиады стали китайские стрелки Хуан Юйтин и Шен Лихао.

В финале они победили сборную Южной Кореи 16:12.

Бронзовую медаль завоевала сборная Казахстана.

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