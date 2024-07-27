Олимпиада. Баскетбол. Руди Фернандес установил рекорд

В матче первого тура мужского баскетбольного олимпийского турнира испанцы встречаются со сборной Австралии.

Форвард сборной Испании Руди Фернандес установил мировой рекорд. Он сыграл в матче шестой олимпиады, сообщает официальный сайт олимпийских игр.

Руди Фернандес -серебряный призер олимпиад 2008 и 2012 годов, бронзовый - 2016.

В понедельник его рекорд повторит американка Диана Тораси, если примет участие в матче против сборной Японии.