Олимпиада. Баскетбол. Руди Фернандес установил рекорд
время публикации: 27 июля 2024 г., 12:28 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 12:28
В матче первого тура мужского баскетбольного олимпийского турнира испанцы встречаются со сборной Австралии.
Форвард сборной Испании Руди Фернандес установил мировой рекорд. Он сыграл в матче шестой олимпиады, сообщает официальный сайт олимпийских игр.
Руди Фернандес -серебряный призер олимпиад 2008 и 2012 годов, бронзовый - 2016.
В понедельник его рекорд повторит американка Диана Тораси, если примет участие в матче против сборной Японии.
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