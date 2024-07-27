x
27 июля 2024
|
последняя новость: 17:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 июля 2024
|
27 июля 2024
|
последняя новость: 17:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

АР: Женскую сборную Нигерии по баскетболу не пустили на церемонию открытия олимпиады

время публикации: 27 июля 2024 г., 15:56 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 15:56
АР: Женскую сборную Нигерии по баскетболу не пустили на церемонию открытия олимпиады
AP Photo/Lindsey Wasson

Баскетболисткам сборной Нигерии не позволили подняться в лодку на церемонии открытия Парижской олимпиады, сообщает АР со ссылкой на хорошо информированный источник.

На условиях анонимности источник сообщил журналистам агентства, что один из чиновников нигерийской делегации запретил баскетболисткам и тренерам подняться на борт судна. сказав, что там слишком много людей.

Представители сборной не комментируют данную информацию.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 июля 2024

Олимпиада. Баскетбол. Австралийцы победили сборную Испании
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 июля 2024

Олимпиада. Баскетбол. Руди Фернандес установил рекорд
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 июля 2024

Церемония открытия Парижской олимпиады
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 июля 2024

Самые сексуальные участницы Парижской олимпиады. Версия The Sun