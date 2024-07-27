АР: Женскую сборную Нигерии по баскетболу не пустили на церемонию открытия олимпиады

Баскетболисткам сборной Нигерии не позволили подняться в лодку на церемонии открытия Парижской олимпиады, сообщает АР со ссылкой на хорошо информированный источник.

На условиях анонимности источник сообщил журналистам агентства, что один из чиновников нигерийской делегации запретил баскетболисткам и тренерам подняться на борт судна. сказав, что там слишком много людей.

Представители сборной не комментируют данную информацию.