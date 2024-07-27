АР: Женскую сборную Нигерии по баскетболу не пустили на церемонию открытия олимпиады
время публикации: 27 июля 2024 г., 15:56 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 15:56
Баскетболисткам сборной Нигерии не позволили подняться в лодку на церемонии открытия Парижской олимпиады, сообщает АР со ссылкой на хорошо информированный источник.
На условиях анонимности источник сообщил журналистам агентства, что один из чиновников нигерийской делегации запретил баскетболисткам и тренерам подняться на борт судна. сказав, что там слишком много людей.
Представители сборной не комментируют данную информацию.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 июля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 июля 2024