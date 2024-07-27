Олимпиада. Плавание. Рон Полонский в финал не вышел

Израильтянин Рон Полонский не сумел выйти в финал Парижской олимпиады на дистанции 100 метров брассом.

В полуфинале он занял 16-е место (как и в квалификации).

Наш пловец проиграл лидеру полуфинала 1.51 секунды.

Лучшее время в полуфинале у британца Адама Пити, мирового и олимпийского рекордсмена на этой дистанции, - 58.86 секунды.

Мировой рекорд (56.88 секунды) он установил в 2019 году. Олимпийский (57.13) - в 2016.