Олимпиада. Плавание. Рон Полонский в финал не вышел
время публикации: 27 июля 2024 г., 22:38 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 22:38
Израильтянин Рон Полонский не сумел выйти в финал Парижской олимпиады на дистанции 100 метров брассом.
В полуфинале он занял 16-е место (как и в квалификации).
Наш пловец проиграл лидеру полуфинала 1.51 секунды.
Лучшее время в полуфинале у британца Адама Пити, мирового и олимпийского рекордсмена на этой дистанции, - 58.86 секунды.
Мировой рекорд (56.88 секунды) он установил в 2019 году. Олимпийский (57.13) - в 2016.
Ссылки по теме