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Спорт

Олимпиада. Плавание. Рон Полонский в финал не вышел

время публикации: 27 июля 2024 г., 22:38 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 22:38
Олимпиада. Плавание. Рон Полонский в финал не вышел
AP Photo/Martin Meissner

Израильтянин Рон Полонский не сумел выйти в финал Парижской олимпиады на дистанции 100 метров брассом.

В полуфинале он занял 16-е место (как и в квалификации).

Наш пловец проиграл лидеру полуфинала 1.51 секунды.

Лучшее время в полуфинале у британца Адама Пити, мирового и олимпийского рекордсмена на этой дистанции, - 58.86 секунды.

Мировой рекорд (56.88 секунды) он установил в 2019 году. Олимпийский (57.13) - в 2016.

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