Олимпиада. Плавание. Золотую медаль завоевал немец. Бразилец установил рекорд Америки

Первым чемпионом Парижской олимпиады в плавании стал немец Лукас Мертенс, победивший на дистанции 400 метров вольным стилем.

Его результат 3 минуты 41.78 секунды.

Лукас Мертенс - чемпион Европы 2022 года на этой дистанции.

Вторым финишировал австралиец Элайджа Виннингтон. Третьим - южнокореец Ким Умин.

Бразилец Гильерме Кошта, финишировавший пятым, установил рекорд Америки - 3 минуты 42.76 секунды.