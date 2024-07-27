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Спорт

Олимпиада. Плавание. Золотую медаль завоевал немец. Бразилец установил рекорд Америки

время публикации: 27 июля 2024 г., 22:03 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 22:03
Олимпиада. Плавание. Золотую медаль завоевал немец
AP Photo/Hassan Ammar

Первым чемпионом Парижской олимпиады в плавании стал немец Лукас Мертенс, победивший на дистанции 400 метров вольным стилем.

Его результат 3 минуты 41.78 секунды.

Лукас Мертенс - чемпион Европы 2022 года на этой дистанции.

Вторым финишировал австралиец Элайджа Виннингтон. Третьим - южнокореец Ким Умин.

Бразилец Гильерме Кошта, финишировавший пятым, установил рекорд Америки - 3 минуты 42.76 секунды.

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