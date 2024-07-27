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Олимпиада. Плавание. Гретхен Уэлш установила олимпийский рекорд

время публикации: 27 июля 2024 г., 21:50 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 21:50
Олимпиада. Плавание. Гретхен Уэлш установила олимпийский рекорд
AP Photo/Ashley Landis

В полуфинальном заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем американка Гретхен Уэлш установила олимпийский рекорд - 55.38 секунд.

Она на десять сотых секунды улучшила рекорды шведки Сары Шестрем, установленный в Рио-де-Жанейро.

15 июня этого года Гретхен Уэлщ установила мировой рекорд на этой дистанции - 55.18 секунды.

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