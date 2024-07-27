Олимпиада. Плавание. Гретхен Уэлш установила олимпийский рекорд

В полуфинальном заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем американка Гретхен Уэлш установила олимпийский рекорд - 55.38 секунд.

Она на десять сотых секунды улучшила рекорды шведки Сары Шестрем, установленный в Рио-де-Жанейро.

15 июня этого года Гретхен Уэлщ установила мировой рекорд на этой дистанции - 55.18 секунды.