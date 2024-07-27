Олимпиада. Футбол. Победы сборных Аргентины и Испании
время публикации: 27 июля 2024 г., 18:16 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 18:16
Два первых матча второго тура мужского футбольного олимпийского турнира завершились со счетом 3:1.
Аргентина - Ирак 3:1
После первого тайма была ничья 1:1. Победный гол на 62-й минуте забил Лусиано Гонду (Аргентинос Хуниорс).
Две голевые передачи сделал Кевин Зенон (Бока Хуниорс).
Доминиканская республика - Испания 1:3
Ничья после первого тайма 1:1.
После перерыва отличились Алекс Баэна (Вильярреал) и бывший защитник мадридского "Реала" Мигель Гутьеррес (Жирона).
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