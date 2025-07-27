Теннис. Определились финалистки турнира в Вашингтоне
время публикации: 27 июля 2025 г., 09:06 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 09:06
В финале теннисного турнира в Вашингтоне встретятся Анна Калинская и Лейла Фернандес.
Россиянка победила британку Эмму Радукану 6:4, 6:3.
Канадка одержала волевую победу над Еленой Рыбакиной (Казахстан) 6:7, 7:6, 7:6.
Ранее Анна и Лейла встречались дважды. Счет 2:0 в пользу канадской теннисистки.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 июля 2025