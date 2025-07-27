x
27 июля 2025
|
последняя новость: 09:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 июля 2025
|
27 июля 2025
|
последняя новость: 09:33
27 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Теннис. Определились финалистки турнира в Вашингтоне

Теннис
время публикации: 27 июля 2025 г., 09:06 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 09:06
Теннис. Определились финалистки турнира в Вашингтоне
AP Photo/Joanna Chan

В финале теннисного турнира в Вашингтоне встретятся Анна Калинская и Лейла Фернандес.

Россиянка победила британку Эмму Радукану 6:4, 6:3.

Канадка одержала волевую победу над Еленой Рыбакиной (Казахстан) 6:7, 7:6, 7:6.

Ранее Анна и Лейла встречались дважды. Счет 2:0 в пользу канадской теннисистки.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 июля 2025

Теннис. Определились финалисты турнира в Вашингтоне
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 июля 2025

Теннис. Победителем турнира в Китцбюэле стал Александр Бублик
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 июля 2025

Теннис. Победительницей турнира в Праге стала Мария Боузкова
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 июля 2025

Теннис Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале в Вашингтоне