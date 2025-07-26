Теннис. Победительницей турнира в Праге стала Мария Боузкова
время публикации: 26 июля 2025 г., 19:28 | последнее обновление: 26 июля 2025 г., 19:28
Победительницей турнира категории WTA 250, который проходил в Праге, стала Мария Боузкова.
В чешском финале 47-я ракетка мира победила Линду Носкову (23-е место в рейтинге) 2:6, 6:1, 6:3.
Финал продолжался 132 минуты.
Мария Боузкова во второй раз стала победительницей турнира WTA в одиночном разряде.
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