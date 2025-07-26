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Теннис Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале в Вашингтоне

Теннис
время публикации: 26 июля 2025 г., 08:33 | последнее обновление: 26 июля 2025 г., 08:33
Корантен Муте
AP Photo/Joanna Chan

В четвертьфинале турнира в Вашингтоне россиянин Даниил Медведев проиграл французу Корантену Муте 6:1, 4:6, 4:6.

В третьем сете при счете 5:4 матч был прерван из-за грозы.

Матч продолжался 141 минуту.

В американском четвертьфинале Бен Шелтон одолел Френсиса Тиафо 7:6, 6:4. Австралиец Алекс де Минор обыграл 6:4, 6:4 американца Брендона Накасиму.

Последний полуфиналист определится сегодня в матче Тейлор Фриц - Алехандро Давидович-Фокина.

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