Теннис Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале в Вашингтоне
время публикации: 26 июля 2025 г., 08:33 | последнее обновление: 26 июля 2025 г., 08:33
В четвертьфинале турнира в Вашингтоне россиянин Даниил Медведев проиграл французу Корантену Муте 6:1, 4:6, 4:6.
В третьем сете при счете 5:4 матч был прерван из-за грозы.
Матч продолжался 141 минуту.
В американском четвертьфинале Бен Шелтон одолел Френсиса Тиафо 7:6, 6:4. Австралиец Алекс де Минор обыграл 6:4, 6:4 американца Брендона Накасиму.
Последний полуфиналист определится сегодня в матче Тейлор Фриц - Алехандро Давидович-Фокина.
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