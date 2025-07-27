Победителем женского Кубка африканских наций стала сборная Нигерии
время публикации: 27 июля 2025 г., 07:37 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 07:37
В Марокко завершился женский Кубок африканских наций по футболу. Победителем в десятый раз стала сборная Нигерии.
В финале сборная Нигерии победила хозяек турнира 3:2.
После первого тайма марокканки вели в счете 2:0. Голы забили Гизлан Шеббак (Бадалона, Испания) и Санаа Мсудди (Рабат).
На 71-й минуте гости отыгрались. Отличились Эстер Окоронкво и Фолашаде Ильямилуси.
На 89-й минуте победный гол забила Дженнифер Эчегини (ПСЖ).
Бронзовые медали завоевала сборная Ганы.
Лучший бомбардир турнира - Гизлан Шеббак, забившая 5 голов.
Лучший игрок - Рашидат Аджибаде (Нигерия, Атлетико Мадрид).
Лучший вратарь - Чиамака Ннадози (Нигерия, Брайтон энд Хоув).
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 июля 2025