Победителем женского Кубка африканских наций стала сборная Нигерии

В Марокко завершился женский Кубок африканских наций по футболу. Победителем в десятый раз стала сборная Нигерии.

В финале сборная Нигерии победила хозяек турнира 3:2.

После первого тайма марокканки вели в счете 2:0. Голы забили Гизлан Шеббак (Бадалона, Испания) и Санаа Мсудди (Рабат).

На 71-й минуте гости отыгрались. Отличились Эстер Окоронкво и Фолашаде Ильямилуси.

На 89-й минуте победный гол забила Дженнифер Эчегини (ПСЖ).

Бронзовые медали завоевала сборная Ганы.

Лучший бомбардир турнира - Гизлан Шеббак, забившая 5 голов.

Лучший игрок - Рашидат Аджибаде (Нигерия, Атлетико Мадрид).

Лучший вратарь - Чиамака Ннадози (Нигерия, Брайтон энд Хоув).