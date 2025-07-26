x
26 июля 2025
|
последняя новость: 08:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 июля 2025
|
26 июля 2025
|
последняя новость: 08:58
26 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Нападающий сборной Армении перешел в "Бней Сахнин"

Футбол
время публикации: 26 июля 2025 г., 08:53 | последнее обновление: 26 июля 2025 г., 08:53
Нападающий сборной Армении перешел в "Бней Сахнин"
AP Photo/Darko Bandic

Нападающий сборной Армении Артур Миранян подписал однолетний контракт с клубом "Бней Сахнин".

Воспитанник донецкого "Шахтера" ранее выступал за клубы "Вардар" (Скопье), "Пюник" (Ереван), "Урарту" (Ереван), "Алашкерт" (Ереван), "Ноа" (Ереван), "Университатя" (Клуж-Напока).

Артур Миранян выступал за юниорскую сборную Украины. С 2019 года он играет за сборную Армении.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 июля 2025

Франц Пьеро перешел в команду "Бней Йегуда"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 июля 2025

Бывший полузащитник "Маккаби" и "Карпат" продолжит карьеру в Греции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 июля 2025

MLS. Лионель Месси дисквалифицирован на одиу игру из-за пропуска Матча всех звезд
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 июля 2025

В Италии из-за палестинских флагов произошли столкновения фанатов "Селтика" и "Аякса"