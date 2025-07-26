Нападающий сборной Армении перешел в "Бней Сахнин"

Нападающий сборной Армении Артур Миранян подписал однолетний контракт с клубом "Бней Сахнин".

Воспитанник донецкого "Шахтера" ранее выступал за клубы "Вардар" (Скопье), "Пюник" (Ереван), "Урарту" (Ереван), "Алашкерт" (Ереван), "Ноа" (Ереван), "Университатя" (Клуж-Напока).

Артур Миранян выступал за юниорскую сборную Украины. С 2019 года он играет за сборную Армении.