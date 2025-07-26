Защитник молодежной сборной Израиля перешел в "Динамо" (Бухарест)
время публикации: 26 июля 2025 г., 12:51 | последнее обновление: 26 июля 2025 г., 12:58
Центральный защитник молодежной сборной Израиля Никита Стойнов перешел в "Динамо" (Бухарест), сообщает сайт румынского клуба.
Футболист - воспитанник хайфского "Маккаби".
С 2020 года он играл за "Маккаби" (Нетания) (в прошлом сезоне за основную команду клуба).
19-летний Никита Стойнов с 2024 года - игрок молодежной сборной Израиля. Ранее он выступал за юниорскую и юношескую сборные.
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