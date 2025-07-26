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Защитник молодежной сборной Израиля перешел в "Динамо" (Бухарест)

Футбол
время публикации: 26 июля 2025 г., 12:51 | последнее обновление: 26 июля 2025 г., 12:58
Защитник молодежной сборной Израиля перешел в "Динамо" (Бухарест)
AP Photo/Andreea Alexandru

Центральный защитник молодежной сборной Израиля Никита Стойнов перешел в "Динамо" (Бухарест), сообщает сайт румынского клуба.

Футболист - воспитанник хайфского "Маккаби".

С 2020 года он играл за "Маккаби" (Нетания) (в прошлом сезоне за основную команду клуба).

19-летний Никита Стойнов с 2024 года - игрок молодежной сборной Израиля. Ранее он выступал за юниорскую и юношескую сборные.

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