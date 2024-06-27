Баскетбол. Первый номер драфта НБА 2024 года француз Заккари Рисаше
время публикации: 27 июня 2024 г., 09:07 | последнее обновление: 27 июня 2024 г., 09:12
В Бруклине состоялся первый раунд драфта Национальной баскетбольной ассоциации. Как и ожидалось, первым номером стал французский легкий форвард Заккари Рисаше. Его выбрал клуб "Атланта Хоукс".
Заккари Рисаше - сын известного баскетболиста Стефана Рисаше, члена Зала славы французского баскетбола.
Под вторым номером "Вашингтон Уизардс" выбрал французского центрового австралийского клуба "Петр Уилдкэтс" Александра Сарра По мнению экспертов, Сарр и "Вашингтон" идеально подходят друг другу.
Под номером три "Хьюстон Рокитс" выбрал разыгрывающего команды университета штата Кентукки Рида Шеппарда.
В первой десятке сразу три французских баскетболиста. Под номером шесть "Шарлотт Хорнетс" выбрал форварда "Шоле" Тиджана Салона.
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