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Умер известный хоккеист, автор первого хет-трика сборной России

время публикации: 27 июня 2024 г., 08:23 | последнее обновление: 27 июня 2024 г., 08:33
Умер известный хоккеист, автор первого хет-трика сборной России
AP Photo/Wilfredo Lee

26 июня на 53-м году жизни умер известный российский хоккеист Сергей Березин, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба НХЛ "Торонто Мейпл Лифс".

О причинах смерти не сообщается.

Сергей Березин выступал за команды СКА МВО (Калинин), "Вятич" (Рязань), "Химик" (Воскресенск), "Кельнер Хайе" (чемпион Германии 1995 года, лучший игрок чемпионата Германии 1994-5 годов, лучший снайпер и лучший игрок чемпионата Германии 1995-96 годов), "Торонто Мейпл Лифс", "Финикс Койотис", "Чикаго Блэкхоукс", "Вашингтон Кэпиталз", ЦСКА (Москва).

Сергей Березин - серебряный призер молодежного чемпионата мира 1991 года. В составе сборной России он участник олимпиады 1994 года и чемпионата мира 1996 года.

Он - автор первого хет-трика в истории сборной России. В 1995 году Сергей Березин забросил три шайбы в ворота швейцарцев.

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