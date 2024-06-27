Умер известный хоккеист, автор первого хет-трика сборной России

26 июня на 53-м году жизни умер известный российский хоккеист Сергей Березин, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба НХЛ "Торонто Мейпл Лифс".

О причинах смерти не сообщается.

Сергей Березин выступал за команды СКА МВО (Калинин), "Вятич" (Рязань), "Химик" (Воскресенск), "Кельнер Хайе" (чемпион Германии 1995 года, лучший игрок чемпионата Германии 1994-5 годов, лучший снайпер и лучший игрок чемпионата Германии 1995-96 годов), "Торонто Мейпл Лифс", "Финикс Койотис", "Чикаго Блэкхоукс", "Вашингтон Кэпиталз", ЦСКА (Москва).

Сергей Березин - серебряный призер молодежного чемпионата мира 1991 года. В составе сборной России он участник олимпиады 1994 года и чемпионата мира 1996 года.

Он - автор первого хет-трика в истории сборной России. В 1995 году Сергей Березин забросил три шайбы в ворота швейцарцев.