Евро 2024. Рекордно грубый матч. Турки победили сборную Чехии, оставшуюся вдевятером

В матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу турки победили сборную Чехии 2:1.

Турки в третий раз вышли в плэй-офф чемпионатов Европы.

Арбитр матча показал 16 желтых и 2 красных карточки (удалены два чеха). Согласно информации статистических сервисов, это самый грубый матч в истории чемпионатов Европы.

Чехия: Станек (Коварж, 55), Цоуфал, Гранач, Голеш, Крейчи, Юрасек (Юрасек, 81), Барак, Провод (Лингр, 75), Соучек, Хитил (Кухта, 55), Гложек (Хоры, 55).

Турция: Гюнок, Мюльдюр, Акайдин, Демирал, Кадыоглу, Чалханоглу (Кекчю, 87), Озджан (Айхан, 46), Юксек (Йокушлу, 63), Гюлер (Тосун, 75), Йылмаз, Йылдыз (Актюркоглу, 76).

Чехи могли открыть счет на третьей минуте. Лукаш Провод нанес удар с линии штрафной. Несмотря на рикошет, Гюнок мяч парировал.

На 20-й минуте чехи остались в меньшинстве. Антонин Барак (Фиорентина) получил вторую желтую карточку.

На 50-й минуте Станек парировал мяч после удара Кенана метров с 6. Через минуту турки открыли счет. Хакан Чалханоглу (Интер, Милан) из-за пределов штрафной отправил мяч в дальний угол 0:1.

На 66-й минуте чехи отыгрались. После ввода мяча из-за боковой Хоры в борьбе с вратарем проталкивает мяч. Защитник вынес мяч с ленточки. Томаш Соучек (Вест Хэм) добил мяч в сетку 1:1.

На четвертой минуте компенсированного времени чехи неудачно подали угловой. Турки провели стремительную атаку, которую завершил Дженк Тосун (Бешикташ) ударом в нижний угол 1:2.

Уже после финального свистка в центре поля возникла потасовка. Судья показал три желтых карточки туркам, одну желтую и одну красную чехам. Удален Томаш Хоры (Виктория, Пльзень).