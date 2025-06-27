18-летний аргентинский футболист умер во время операции на колене

18-летний аргентинский футболист Камило Эрнесто Нуин умер во время операции на крестообразной связке колена, сообщает ВВС.

С 2022 года футболист выступал за "Атлетико Сан-Тельмо".

Ранее Камило Нуин играл за команды академий клубов "Бока Хуниорс" и "Индепендьенте".