Умер известный белорусский футболист
время публикации: 14 июня 2025 г., 11:53 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 11:53
13 июня на 61-м году жизни умер известный белорусский футболист Сергей Домашевич, сообщает сайт клуба "Волна" (Пинск).
В этом клубе он работал администратором.
Полузащитник выступал за команды "Машиностроитель" (Пинск). "Динамо" (Брест), "Динамо" (Минск), ХИК (Хельсинки), "Днепр" (Могилев), "Коммунальник" (Пинск), "Реал" (Минск), "Торпедо" (Минск), "Даугава" (Рига), "Неман" (Гродно).
Сергей Домашевич - ветеран войны в Афганистане.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 июня 2025