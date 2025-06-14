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Умер известный белорусский футболист

Футбол
время публикации: 14 июня 2025 г., 11:53 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 11:53
Умер известный белорусский футболист
AP Photo/Martin Meissner

13 июня на 61-м году жизни умер известный белорусский футболист Сергей Домашевич, сообщает сайт клуба "Волна" (Пинск).

В этом клубе он работал администратором.

Полузащитник выступал за команды "Машиностроитель" (Пинск). "Динамо" (Брест), "Динамо" (Минск), ХИК (Хельсинки), "Днепр" (Могилев), "Коммунальник" (Пинск), "Реал" (Минск), "Торпедо" (Минск), "Даугава" (Рига), "Неман" (Гродно).

Сергей Домашевич - ветеран войны в Афганистане.

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