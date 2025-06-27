Клубный чемпионат мира. Расписание матчей плэй-офф
время публикации: 27 июня 2025 г., 07:55 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 07:55
Завершился групповой этап клубного чемпионата мира, проходящего в США.
Расписание матчей 18 финала:
28 июня
Палмейрас (Бразилия) - Ботафого (Бразилия)
Бенфика (Португалия) - Челси (Англия)
29 июня
ПСЖ (Франция) - Интер Майами (США)
Фламенго (Бразилия) - Бавария (Германия)
30 июня
Интер (Милан, Италия) - Флуминенсе (Бразилия)
Манчестер Сити (Англия) - Аль-Хиляль (Саудовская Аравия)
1 июля
Реал (Мадрид, Испания) - Ювентус (Италия)
Боруссия (Дортмунд, Германия) - Монтеррей (Мексика).
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