x
27 июня 2025
|
последняя новость: 08:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 июня 2025
|
27 июня 2025
|
последняя новость: 08:39
27 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Клубный чемпионат мира. Расписание матчей плэй-офф

Футбол
время публикации: 27 июня 2025 г., 07:55 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 07:55
Клубный чемпионат мира. Расписание матчей плэй-офф
AP Photo/Lynne Sladky

Завершился групповой этап клубного чемпионата мира, проходящего в США.

Расписание матчей 18 финала:

28 июня

Палмейрас (Бразилия) - Ботафого (Бразилия)

Бенфика (Португалия) - Челси (Англия)

29 июня

ПСЖ (Франция) - Интер Майами (США)

Фламенго (Бразилия) - Бавария (Германия)

30 июня

Интер (Милан, Италия) - Флуминенсе (Бразилия)

Манчестер Сити (Англия) - Аль-Хиляль (Саудовская Аравия)

1 июля

Реал (Мадрид, Испания) - Ювентус (Италия)

Боруссия (Дортмунд, Германия) - Монтеррей (Мексика).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 июня 2025

Победителем юниорского чемпионата Европы стала сборная Нидерландов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 июня 2025

Клубный чемпионат мира. "Манчестер Сити" разгромил "Ювентус", "Реал" - "Зальцбург"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 июня 2025

СМИ. "Аль-Хиляль" пытается заполучить Лионеля Месси
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 июня 2025

"Аль-Наср" объявил о продлении контракта с Криштиану Роналду