Победителем юниорского чемпионата Европы стала сборная Нидерландов
время публикации: 27 июня 2025 г., 07:31 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 07:31
В Румынии завершился юниорский чемпионат Европы по футболу (спортсмены до 19 лет).
В финале голландцы победили сборную Испании 1:0. На 63-й минуте Рауль Хименес (Валенсия) срезал мяч в свои ворота.
"Оранжевые" впервые стали победителями турнира.
Лучшим игроком турнира признан полузащитник сборной Нидерландов и АЗ Киз Смит. Он же стал одним из лучших бомбардиров, забив 4 гола.
По 4 гола забили Саид Эль Мала (Германия, Кельн), Макс Мерштедт (Германия, Хоффенхайм) и Пабло Гарсия (Испания, Бетис).
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 июня 2025