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Победителем юниорского чемпионата Европы стала сборная Нидерландов

Футбол
время публикации: 27 июня 2025 г., 07:31 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 07:31
Победителем юниорского чемпионата Европы стала сборная Нидерландов
AP Photo/Petr David Josek

В Румынии завершился юниорский чемпионат Европы по футболу (спортсмены до 19 лет).

В финале голландцы победили сборную Испании 1:0. На 63-й минуте Рауль Хименес (Валенсия) срезал мяч в свои ворота.

"Оранжевые" впервые стали победителями турнира.

Лучшим игроком турнира признан полузащитник сборной Нидерландов и АЗ Киз Смит. Он же стал одним из лучших бомбардиров, забив 4 гола.

По 4 гола забили Саид Эль Мала (Германия, Кельн), Макс Мерштедт (Германия, Хоффенхайм) и Пабло Гарсия (Испания, Бетис).

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