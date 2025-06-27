Победителем юниорского чемпионата Европы стала сборная Нидерландов

В Румынии завершился юниорский чемпионат Европы по футболу (спортсмены до 19 лет).

В финале голландцы победили сборную Испании 1:0. На 63-й минуте Рауль Хименес (Валенсия) срезал мяч в свои ворота.

"Оранжевые" впервые стали победителями турнира.

Лучшим игроком турнира признан полузащитник сборной Нидерландов и АЗ Киз Смит. Он же стал одним из лучших бомбардиров, забив 4 гола.

По 4 гола забили Саид Эль Мала (Германия, Кельн), Макс Мерштедт (Германия, Хоффенхайм) и Пабло Гарсия (Испания, Бетис).