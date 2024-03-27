Евро-2024. Определились все участники. Составы групп

Определились все участники чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Германии. Накануне в финальную часть турнира вышли сборные Украины, Польши и Грузии (впервые в истории).

Израильтяне в полуфинале стыковых матчей проиграли исландцам 1:4.

Состав групп группового этапа:

Группа А

Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария

Группа В

Испания, Хорватия, Италия, Албания

Группа С

Англия, Словения, Дания, Сербия

Группа D

Франция, Польша, Нидерланды, Австрия

Группа Е

Бельгия, Словакия, Украина, Румыния

Группа F

Турция, Португалия, Грузия, Чехия