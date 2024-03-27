Евро-2024. Определились все участники. Составы групп
время публикации: 27 марта 2024 г., 11:59 | последнее обновление: 27 марта 2024 г., 11:59
Определились все участники чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Германии. Накануне в финальную часть турнира вышли сборные Украины, Польши и Грузии (впервые в истории).
Израильтяне в полуфинале стыковых матчей проиграли исландцам 1:4.
Состав групп группового этапа:
Группа А
Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария
Группа В
Испания, Хорватия, Италия, Албания
Группа С
Англия, Словения, Дания, Сербия
Группа D
Франция, Польша, Нидерланды, Австрия
Группа Е
Бельгия, Словакия, Украина, Румыния
Группа F
Турция, Португалия, Грузия, Чехия
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