"Израильтянин" забил. Украинцы победили сборную Исландии и вышли на Евро-2024

Сборная Украины стала участником финальной части чемпионата Европы по футболу 2024 года, которая пройдет в Германии.

Во Вроцлаве украинцы одержали волевую победу над сборной Исландии 2:1.

На 30-й минуте Альберт Гудмундсон (Дженоа) в опорной зоне обыграл несколько защитников и нанес точный удар 0:1. Форвард генуэзцев забил три гола в ворота сборной Израиля в предыдущем матче.

На 39-й минуте после подачи Цыганкова забил Яремяук. Гол не засчитан - Цыганков был в офсайде.

На 54-й минуте уроженец Израиля Виктор Цыганков (Жирона) совершил сольный проход, который завершил идеальным ударом с линии штрафной. Точно в нижний угол 1:1.

В конце встречи Андрей Лунин (Реал, Мадрид) несколько раз выручил украинцев.

На 84-й минуте Михаил Мудрик (Челси) из полукруга перед штрафной отправил мяч в нижний угол 2:1.