Алон Хазан уволен с поста главного тренера сборной Израиля

После провала в стыковых матчах (поражение от сборной Исландии 1:4) чемпионата Европы 2024 года свои посты покинули спортивный директор сборной Йосси Бенаюн и главный тренер Алон Хазан, сообщает Ynet.

Глава Израильской футбольной ассоциации сказал,, что сборной нужны большие перемены.

По данным источника, основной кандидат на место главного тренера сборной - Барак Бахар.

Алон Хазан возглавлял сборную с 2022 года. Под его руководством она заняла первое место в группе Лиги наций и вышла в Лигу А, но не сумела выйти в финальную часть Евро-2024.