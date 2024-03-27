Алон Хазан уволен с поста главного тренера сборной Израиля
время публикации: 27 марта 2024 г., 13:25 | последнее обновление: 27 марта 2024 г., 13:25
После провала в стыковых матчах (поражение от сборной Исландии 1:4) чемпионата Европы 2024 года свои посты покинули спортивный директор сборной Йосси Бенаюн и главный тренер Алон Хазан, сообщает Ynet.
Глава Израильской футбольной ассоциации сказал,, что сборной нужны большие перемены.
По данным источника, основной кандидат на место главного тренера сборной - Барак Бахар.
Алон Хазан возглавлял сборную с 2022 года. Под его руководством она заняла первое место в группе Лиги наций и вышла в Лигу А, но не сумела выйти в финальную часть Евро-2024.
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