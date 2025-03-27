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Спорт

Джеймс Харден установил рекорд НБА

Баскетбол
Знаменитые спортсмены
НБА
время публикации: 27 марта 2025 г., 07:56 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 07:56
Джеймс Харден установил рекорд НБА
AP Photo/Adam Hunger

В матче регулярного чемпионата НБА "Лос-Анджелес Клипперс" в гостях обыграл "Нью-Йорк Никс" 126:113.

Центровой "Нью-Йорка" Карл-Энтони Таунс во второй раз в последних трех играх сделал "дабл-дабл 30+" (34 + 14 подборов + 4 передачи).

Лучшим в составе победителей стал Джеймс Харден (29 + 6 подборов + 6 передач).

Он стал самым возрастным защитником в истории НБА, набравшим в одном сезоне не менее 1500 очков и сделавшим не менее 500 передач, сообщает статистический сервис StatMamba.

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