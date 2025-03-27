Джеймс Харден установил рекорд НБА

В матче регулярного чемпионата НБА "Лос-Анджелес Клипперс" в гостях обыграл "Нью-Йорк Никс" 126:113.

Центровой "Нью-Йорка" Карл-Энтони Таунс во второй раз в последних трех играх сделал "дабл-дабл 30+" (34 + 14 подборов + 4 передачи).

Лучшим в составе победителей стал Джеймс Харден (29 + 6 подборов + 6 передач).

Он стал самым возрастным защитником в истории НБА, набравшим в одном сезоне не менее 1500 очков и сделавшим не менее 500 передач, сообщает статистический сервис StatMamba.