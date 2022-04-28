"Милан" проиграл в Стамбуле и выбыл
Вторым участником Финала четырех Евролиги стал "Анадолу Эфес". Турки в четвертом матче серии победили "Милан"и 75:70.
Счет в серии 3:1.
Турки выиграли первую четверть 19:11, но проиграли первую половину матча 42:43. После 30 минут 62:58 в пользу хозяев.
Лучшим игроком матча стал центровой хозяев Тибор Плейсс (25 + 6 подборов + 2 перехвата).
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 28 апреля 2022
Четвертьфиналы Евролиги. "Барселона" и "Олимпиакос" вышли вперед
Четвертьфиналы Евролиги. "Барселона" и "Олимпиакос" вышли вперед
// NEWSru.co.il // Спорт // 27 апреля 2022
Бывший нападающий "Майами Хит" продолжит карьеру в "Апоэле"
Бывший нападающий "Майами Хит" продолжит карьеру в "Апоэле"