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NEWSru.co.il :: Спорт28 апреля 2022 г., 23:29

"Милан" проиграл в Стамбуле и выбыл

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"Милан" проиграл в Стамбуле и выбыл

Вторым участником Финала четырех Евролиги стал "Анадолу Эфес". Турки в четвертом матче серии победили "Милан"и 75:70.

Счет в серии 3:1.

Турки выиграли первую четверть 19:11, но проиграли первую половину матча 42:43. После 30 минут 62:58 в пользу хозяев.

Лучшим игроком матча стал центровой хозяев Тибор Плейсс (25 + 6 подборов + 2 перехвата).


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