Самым прогрессирующим игроком сезона НБА признан Джа Морант

Самым прогрессирующим игроком сезона НБА 2021-2022 годов признан разыгрывающий "Мемфиса" Джа Морант, сообщает официальный сайт лиги.

Два года назад Джа Морант был признан лучшим новичков сезона НБА.

Он стал первым игрокм "Мемфиса", получившим награду самого прогрессирующего игрока, и первым баскетболистом лиги, ставшим лучшим новичком и самым прогрессирующим игроком по итогам сезона.

Многие эксперты связывают успехи "Мемфиса" в этом сезоне - 56 побед (повторение клубного рекорда) с яркой игрок Джа Моранта (среднестатистические показатели 27.4 + 5.7 подборов + 1.2 перехвата за игру).