Кевин де Брейне установил клубный рекорд и рекорд Лиги чемпионов
В первом полуфинале Лиги чемпионов "Манчестер Сити" обыграл мадридский "Реал" 4:3.
Кевин де Брейне открыл счет на 93-й секунде матча и установил два рекорда, сообщает статистический сервис Opta.
Он стал автором самого быстрого гола "Манчестер Сити" в матчах Лиги чемпионов и автором самого быстрого гола в полуфиналах Лиги чемпионов.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 24 апреля 2022
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