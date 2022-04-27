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NEWSru.co.il :: Спорт27 апреля 2022 г., 09:24

Кевин де Брейне установил клубный рекорд и рекорд Лиги чемпионов

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Кевин де Брейне установил клубный рекорд и рекорд Лиги чемпионов

В первом полуфинале Лиги чемпионов "Манчестер Сити" обыграл мадридский "Реал" 4:3.

Кевин де Брейне открыл счет на 93-й секунде матча и установил два рекорда, сообщает статистический сервис Opta.

Он стал автором самого быстрого гола "Манчестер Сити" в матчах Лиги чемпионов и автором самого быстрого гола в полуфиналах Лиги чемпионов.


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