Юниорский чемпионат мира по хоккею. Чеитвертьфинальные пары
В Германии проходит юниорский чемпионат мира по хоккею (игроки до 18 лет). Сегодня состоятся четвертьфинальные матчи.
Четвертьфинальные пары:
Финляндия - Канада
Чехия - Швейцария
Швеция - Германия
США - Латвия
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