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NEWSru.co.il :: Спорт28 апреля 2022 г., 09:21

Юниорский чемпионат мира по хоккею. Чеитвертьфинальные пары

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Юниорский чемпионат мира по хоккею. Чеитвертьфинальные пары

В Германии проходит юниорский чемпионат мира по хоккею (игроки до 18 лет). Сегодня состоятся четвертьфинальные матчи.

Четвертьфинальные пары:

Финляндия - Канада

Чехия - Швейцария

Швеция - Германия

США - Латвия


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