Юношеский чемпионат Европы по водному поло. Израильтянки вышли в четвертьфинал
время публикации: 28 августа 2024 г., 19:33 | последнее обновление: 28 августа 2024 г., 19:33
В матче плэй-офф женского юношеского чемпионата Европы (спортсменки до 19 лет), который проходит в Загребе, сборная Израиля победила команду Германии 15:10 и вышла в четвертьфинал.
У немок две спортсменки забили по 3 гола.
В сборной Израиля пять голов забросила Майя Ривка Кацир, четыре - Кармель Ривка Рахум.
Завтра, 29 августа, израильтянки встретятся с командой Венгрии.
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