Юношеский чемпионат Европы по водному поло. Израильтянки вышли в четвертьфинал

В матче плэй-офф женского юношеского чемпионата Европы (спортсменки до 19 лет), который проходит в Загребе, сборная Израиля победила команду Германии 15:10 и вышла в четвертьфинал.

У немок две спортсменки забили по 3 гола.

В сборной Израиля пять голов забросила Майя Ривка Кацир, четыре - Кармель Ривка Рахум.

Завтра, 29 августа, израильтянки встретятся с командой Венгрии.