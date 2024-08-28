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Юношеский чемпионат Европы по водному поло. Израильтянки вышли в четвертьфинал

время публикации: 28 августа 2024 г., 19:33 | последнее обновление: 28 августа 2024 г., 19:33
Юношеский чемпионат Европы по водному поло. Израильтянки вышли в четвертьфинал
AP Photo/Luca Bruno

В матче плэй-офф женского юношеского чемпионата Европы (спортсменки до 19 лет), который проходит в Загребе, сборная Израиля победила команду Германии 15:10 и вышла в четвертьфинал.

У немок две спортсменки забили по 3 гола.

В сборной Израиля пять голов забросила Майя Ривка Кацир, четыре - Кармель Ривка Рахум.

Завтра, 29 августа, израильтянки встретятся с командой Венгрии.

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