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Чемпионат Италии. "Милан" победил, проигрывая на 90-й минуте

Футбол
время публикации: 26 января 2025 г., 17:51 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 17:59
Победный гол Чуквуэзе
AP Photo/Luca Bruno

В матче двадцать второго тура чемпионата Италии "Милан" победил "Парму"3:2, проигрывая на 90-й минуте 1:2.

"Милан": Маньян, Калабрия (Йович 77), Габбия, Павлович, Эрнандес (Бартезаги 46), Муса, Фофана (Чуквуэзе 57), Рейндерс, Пулишич, Мората (Абрахам 57), Леау (Беннасер 46).

"Парма": Сузуки, Дельпрато, Вольякко, Валенти, Валери, Эрнани (Камара 70), Сом, Ман (Алмквист 69), Канчелльери (Эно 83), Михайла (Ловик 77), Джурич (Мохамед 70).

На 24-й минуте упал защитник "Милана". Арендованный у "Лацио" Маттео Канчелльери прошел к штрафной и нанес обводящий удар в нижний угол 0:1.

На 38-й минуте Кристиан Пулишич реализовал пенальти 1:1.

На 80-й минуте Камара обменялся передачами с партнером и вышел один на один. Меньян мяч парировал. Энрико Дельпратио добил мяч в сетку 1:2.

На второй минуте компенсированного времени Рейндерс вышел один на один и ударом в ближний угол счет сравнял 2:2. Через 3 минуты Павлович попытался нанести удар. Чеквуэзе коленом подправил мяч в сетку 3:2.

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