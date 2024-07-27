Олимпиада. Плавание. Австралийки стали чемпионками и установили олимпийский рекорд
время публикации: 27 июля 2024 г., 23:12 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 23:12
Чемпионками Парижской олимпиады в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем стали австралийские пловчихи, установившие олимпийский рекорд - 3 минуты 28.92 секунды.
Предыдущий олимпийский рекорд австралийки установили на прошлой олимпиаде - 3 минуты 29.69 секунды. Мировой рекорд (3 минуты 27.96 секунды) австралийки установили в 2023 году.
Серебряную медаль завоевали американки, установившие рекорд Америки (3 минуты 30.20 секунды).
Бронзовые медали у китаянок, установивших рекорд Азии (отставание от американок 1 десятая секунды).
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