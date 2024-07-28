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Спорт

Олимпиада. В медальном зачете лидируют австралийцы

время публикации: 28 июля 2024 г., 00:31 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 00:31
Олимпиада. В медальном зачете лидируют австралийцы
AP Photo/Matthias Schrader

В первый день Парижской олимпиады медали завоевали спортсмены из 16 стран.

Лидируют в медальном зачете австралийцы, завоевавшие 3 золотых, 2 серебряных медали.

На втором месте китайцы (2 + 0 + 1), на третьем - американцы (1 + 2 + 2).

Сборная Казахстана, завоевавшая 1 золотую и 1 бронзовую медали, на пятом месте.

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