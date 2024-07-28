Олимпиада. В медальном зачете лидируют австралийцы
время публикации: 28 июля 2024 г., 00:31 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 00:31
В первый день Парижской олимпиады медали завоевали спортсмены из 16 стран.
Лидируют в медальном зачете австралийцы, завоевавшие 3 золотых, 2 серебряных медали.
На втором месте китайцы (2 + 0 + 1), на третьем - американцы (1 + 2 + 2).
Сборная Казахстана, завоевавшая 1 золотую и 1 бронзовую медали, на пятом месте.
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