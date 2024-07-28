Олимпиада. Серфинг. Израильтянка Анат Лилиор вышла во второй раунд
время публикации: 28 июля 2024 г., 09:00 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 09:06
Израильтянка Анат Лелиор вышла во второй раунд олимпийского турнира по серфингу (соревнования проходят в Полинезии).
Ее соперницей будет испанка Жанире Гонсалес Эччабарри.
Анат Лелиор - участница Токийской олимпиады, чемпионка Маккабиады 2022 года.
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