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Олимпиада. Серфинг. Израильтянка Анат Лилиор вышла во второй раунд

время публикации: 28 июля 2024 г., 09:00 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 09:06
Олимпиада. Серфинг. Израильтянка Анат Лилиор вышла во второй раунд
AP Photo/Gregory Bull

Израильтянка Анат Лелиор вышла во второй раунд олимпийского турнира по серфингу (соревнования проходят в Полинезии).

Ее соперницей будет испанка Жанире Гонсалес Эччабарри.

Анат Лелиор - участница Токийской олимпиады, чемпионка Маккабиады 2022 года.

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