Олимпиада. Серфинг. Израильтянка Анат Лилиор вышла во второй раунд

Израильтянка Анат Лелиор вышла во второй раунд олимпийского турнира по серфингу (соревнования проходят в Полинезии).

Ее соперницей будет испанка Жанире Гонсалес Эччабарри.

Анат Лелиор - участница Токийской олимпиады, чемпионка Маккабиады 2022 года.