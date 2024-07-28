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Олимпиада. Анонс сегодняшних выступлений израильтян

время публикации: 28 июля 2024 г., 08:46 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 08:52
Олимпиада. Анонс сегодняшних выступлений израильтян
AP Photo/Darko Bandic

Расписание сегодняшних выступлений израильтян в соревнованиях Парижской олимпиады.

Приблизительное время начала соревнований - израильское.

11:00. Фехтование. Юваль Фрейлих. Соперник в 1/16 финала итальянец Андреа Сантарелли.

11:00. Дзюдо. Мужчины, весовая категория до 66 кг. Барух Шмаилов. Первый соперник - марокканец Абдеррахман Бушита.

11:00. Дзюдо. Женщины, весовая категория до 52 кг. Гефен Примо. Первая соперница - Юн Йерин (Южная Корея).

12:03. Плавание. 200 метров вольным стилем. Денис Локтев.

12:15. Пулевая стрельба. Стрельба из пневматической винтовки (дистанция 10 метров). Сергей Рихтер.

12.33. Плавание. 100 метров брассом. Женщины. Анастасия Горбенко.

12:40. Спортивная гимнастика. Женщины. Многоборье. Лихи Раз.

12:48. Плавание. 100 метров на спине. Адам Мараана.

13:05. Плавание. Женщины. 200 метров вольным стилем. Лея Полонски.

13:13. Парусный спорт. Женщины. Шарон Кантор.

13.33. Парусный спорт. Том Реувени.

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