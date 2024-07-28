Олимпиада. Анонс сегодняшних выступлений израильтян
Расписание сегодняшних выступлений израильтян в соревнованиях Парижской олимпиады.
Приблизительное время начала соревнований - израильское.
11:00. Фехтование. Юваль Фрейлих. Соперник в 1/16 финала итальянец Андреа Сантарелли.
11:00. Дзюдо. Мужчины, весовая категория до 66 кг. Барух Шмаилов. Первый соперник - марокканец Абдеррахман Бушита.
11:00. Дзюдо. Женщины, весовая категория до 52 кг. Гефен Примо. Первая соперница - Юн Йерин (Южная Корея).
12:03. Плавание. 200 метров вольным стилем. Денис Локтев.
12:15. Пулевая стрельба. Стрельба из пневматической винтовки (дистанция 10 метров). Сергей Рихтер.
12.33. Плавание. 100 метров брассом. Женщины. Анастасия Горбенко.
12:40. Спортивная гимнастика. Женщины. Многоборье. Лихи Раз.
12:48. Плавание. 100 метров на спине. Адам Мараана.
13:05. Плавание. Женщины. 200 метров вольным стилем. Лея Полонски.
13:13. Парусный спорт. Женщины. Шарон Кантор.
13.33. Парусный спорт. Том Реувени.