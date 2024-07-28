Олимпиада. Дзюдо. Гефен Примо проиграла в четвертьфинале
время публикации: 28 июля 2024 г., 14:23 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 14:23
В четвертьфинале турнира Парижской олимпиады по дзюдо израильтянка Гефен Примо (весовая категория до 52 кг) проиграла чемпионке Токийской олимпиады Дистрии Красничи (Косово).
Израильтянка в утешительном поединке встретится с двукратной бронзовой медалисткой чемпионатов Европы венгеркой Рекой Папп.
Дистрия Красничи в полуфинале встретится с итальянкой Одеттой Джуффридой.
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