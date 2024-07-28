Олимпиада. Дзюдо. Барух Шмаилов победил марокканца
время публикации: 28 июля 2024 г., 11:42 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 11:42
Израильский дзюдоист Барух Шмаилов (весовая категория до 66 кг) в первой схватке турнира Парижской олимпиады победил марокканца Абдеррахмана Бушиту.
Во втором поединке израильтянин встретится с таджиком Нурали Эмомали.
Барух Шмаилов - бронзовый призер Токийской олимпиады в командном первенстве.
Нурали Эмомали - победитель молодежного чемпионата мира 2022 года.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 июля 2024