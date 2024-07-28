Олимпиада. Дзюдо. Гефен Примо победила в первой схватке
время публикации: 28 июля 2024 г., 11:53 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 11:53
Израильская дзюдоистка Гефен Примо (весовая категория до 52 кг) в первом поединке турнира Парижской олимпиады победила Юн Йерин (Южная Корея).
Во второй схватке она встретится с Бинтой Ндиайе (Швейцария).
Гефен Примо - бронзовый призер чемпионата мира 2021 года, двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы.
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