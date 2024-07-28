Олимпиада. Дзюдо. Гефен Примо победила в первой схватке

Израильская дзюдоистка Гефен Примо (весовая категория до 52 кг) в первом поединке турнира Парижской олимпиады победила Юн Йерин (Южная Корея).

Во второй схватке она встретится с Бинтой Ндиайе (Швейцария).

Гефен Примо - бронзовый призер чемпионата мира 2021 года, двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы.