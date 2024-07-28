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Олимпиада. Дзюдо. Гефен Примо победила в первой схватке

время публикации: 28 июля 2024 г., 11:53 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 11:53
Олимпиада. Дзюдо. Гефен Примо победила в первой схватке
AP Photo/Lewis Joly

Израильская дзюдоистка Гефен Примо (весовая категория до 52 кг) в первом поединке турнира Парижской олимпиады победила Юн Йерин (Южная Корея).

Во второй схватке она встретится с Бинтой Ндиайе (Швейцария).

Гефен Примо - бронзовый призер чемпионата мира 2021 года, двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы.

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