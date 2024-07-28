x
28 июля 2024
|
последняя новость: 20:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 июля 2024
|
28 июля 2024
|
последняя новость: 20:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Олимпиада. Чемпионкой стала дзюдоистка из Узбекистана

время публикации: 28 июля 2024 г., 19:58 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 19:58
Олимпиада. Чемпионкой стала дзюдоистка из Узбекистана
AP Photo/Eugene Hoshiko

Чемпионкой Парижской олимпиады в весовой категории до 52 кг стала дзюдоистка из Узбекистана Диера Келдиерова, двукратная чемпионка Азии, двукратная серебряная медалистка чемпионатов мира.

В финале она победила чемпионку Токийской олимпиады в весовой категории до 48 кг Дистрию Красничи.

Диера стала одной из немногих, кому удалось в рамках одного турнира победить двух действующих олимпийских чемпионок.

В первом поединке она "повергла в шок" экспертов, победив чемпионку Токийской олимпиады японку Уту Хифуми, считавшуюся фаворитом турнира.

Бронзовые медали завоевали француженка Амандин Бушар и бразильянка Ларисса Пимента.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 июля 2024

Олимпиада. Дзюдо. Абе Хифуми защитил чемпионский титул
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 июля 2024

Олимпиада. Дзюдо. Гефен Примо проиграла венгерке и выбыла
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 июля 2024

Олимпиада. Дзюдо. Таджик не пожал руку израильтянину
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 июля 2024

Олимпиада. Дзюдо. Гефен Примо проиграла в четвертьфинале