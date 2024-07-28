Олимпиада. Чемпионкой стала дзюдоистка из Узбекистана
время публикации: 28 июля 2024 г., 19:58 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 19:58
Чемпионкой Парижской олимпиады в весовой категории до 52 кг стала дзюдоистка из Узбекистана Диера Келдиерова, двукратная чемпионка Азии, двукратная серебряная медалистка чемпионатов мира.
В финале она победила чемпионку Токийской олимпиады в весовой категории до 48 кг Дистрию Красничи.
Диера стала одной из немногих, кому удалось в рамках одного турнира победить двух действующих олимпийских чемпионок.
В первом поединке она "повергла в шок" экспертов, победив чемпионку Токийской олимпиады японку Уту Хифуми, считавшуюся фаворитом турнира.
Бронзовые медали завоевали француженка Амандин Бушар и бразильянка Ларисса Пимента.
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