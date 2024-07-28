Олимпиада. Чемпионкой стала дзюдоистка из Узбекистана

Чемпионкой Парижской олимпиады в весовой категории до 52 кг стала дзюдоистка из Узбекистана Диера Келдиерова, двукратная чемпионка Азии, двукратная серебряная медалистка чемпионатов мира.

В финале она победила чемпионку Токийской олимпиады в весовой категории до 48 кг Дистрию Красничи.

Диера стала одной из немногих, кому удалось в рамках одного турнира победить двух действующих олимпийских чемпионок.

В первом поединке она "повергла в шок" экспертов, победив чемпионку Токийской олимпиады японку Уту Хифуми, считавшуюся фаворитом турнира.

Бронзовые медали завоевали француженка Амандин Бушар и бразильянка Ларисса Пимента.