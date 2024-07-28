Олимпиада. Дзюдо. Таджик не пожал руку израильтянину
время публикации: 28 июля 2024 г., 17:05 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 17:05
В поединке второго круга турнира дзюдоистов Парижской олимпиады таджик Нурали Эмомали победил израильтянина Баруха Шмаилова.
Он не пожал израильтянину руку после схватки и выкрикнул "Аллах Акбар", сообщает "Исраэль А-Йом".
Таджикский борец проиграл в четвертьфинале, а затем в утешительной схватке проиграл сербу Страхине Бунчичу.
Так что сообщения о настигшей его карме в виде травмы руки не соответствуют действительности.
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