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Олимпиада. Футбол. Украинцы победили марокканцев. Узбеки проиграли египтянам

время публикации: 27 июля 2024 г., 20:11 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 20:11
Олимпиада. Футбол. Украинцы победили марокканцев. Узбеки проиграли египтянам
AP Photo/Silvia Izquierdo

Состоялись матчи второго тура мужского олимпийского футбольного турнира. Египтяне обыграли сборную Узбекистана 1:0. Украинцы победили сборную Марокко 2:1.

Положение команд в группе В. Аргентина, Марокко, Украина, Ирак по 3 очка.

Узбекистан - Египет 0:1

Победный гол на 11-й минуте забил Ахмед Кока (Аль Ахли).

Украина - Марокко 2:1

На 22-й минуте Дмытро Крыськив (Шахтер) открыл счет 1:0.

На 64-й минуте Суфьян Рахими (Аль Айн) реализовал пенальти 1:1. Он забил два мяча в ворота аргентинцев, то есть все голы марокканцев на этой олимпиаде. За нарушение, за которое был назначен 11-метровый был удален Владимир Салюк (Черноморец).

На восьмой минуте компенсированного времени победный гол забил вышедший на замену Игорь Краснопыр (Рух, Винники).

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